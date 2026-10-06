Еңбек адамы. Канат Акшалов: полвека знаний, труда и служения аграрной науке

Более полувека Канат Акшалов посвятил аграрной науке. Его профессиональный путь неразрывно связан с Научно-производственным центром зернового хозяйства имени А. И. Бараева, где он прошел путь от специалиста до ученого и организатора науки. Сегодня его имя хорошо известно в профессиональном сообществе, а накопленный опыт востребован как в научной среде, так и в сельскохозяйственном производстве.

Главное в работе Каната Акшалова — практическая отдача науки. Его исследования направлены на решение конкретных задач земледелия: повышение эффективности растениеводства, рациональное использование земельных ресурсов и адаптацию технологий к природно-климатическим условиям Северного Казахстана.

Одно из ключевых направлений его научной деятельности — совершенствование технологий возделывания яровой пшеницы, ячменя, овса и других сельскохозяйственных культур. Особое внимание ученый уделяет развитию беспаровой системы земледелия, сохранению плодородия почв и эффективному использованию влаги в условиях засушливой степи.

Для северных регионов страны это имеет принципиальное значение. Здесь результат напрямую зависит от того, насколько грамотно выстроена технология, сохранена почвенная влага и учтены особенности конкретной территории. Именно поэтому Канат Ашкеевич рассматривает науку прежде всего через призму результата: разработка должна быть понятной производству, востребованной аграриями и приносить реальную пользу сельскому хозяйству.

Под его руководством проводятся исследования, связанные с повышением урожайности сельскохозяйственных культур, рациональным использованием земель и адаптацией растениеводства к современным климатическим вызовам. Важной частью этой работы остается прямой диалог с сельхозтоваропроизводителями — теми, кто ежедневно сталкивается с вызовами на земле и лучше других знает цену эффективному решению.

Профессиональный авторитет Каната Акшалова вышел далеко за пределы отечественного научного сообщества. Он поддерживает рабочие связи с зарубежными учеными и специалистами, участвует в международном обмене опытом и представляет казахстанские подходы к развитию земледелия. Знание английского и немецкого языков позволяет ему активно участвовать в международном научном диалоге, знакомиться с современными исследованиями и обсуждать перспективные технологии с зарубежными коллегами.

Международное сотрудничество для него — это возможность не только перенимать передовой опыт, но и представлять достижения казахстанской аграрной науки, находить новые решения и адаптировать современные подходы к отечественным условиям.

Отдельное место в профессиональной деятельности ученого занимает работа с молодыми специалистами. За десятилетия работы Канат Ашкеевич накопил значительный опыт и считает его передачу следующему поколению одной из важных задач. Поддержка молодых исследователей, развитие их инициативы и сохранение научной преемственности для него — естественная часть профессии.

При этом он убежден, что традиции должны становиться фундаментом для новых идей, а опыт старших ученых — сочетаться с современными технологиями и энергией молодого поколения. Именно такое сочетание позволяет аграрной науке развиваться и отвечать на новые вызовы.

Активная жизненная позиция Каната Акшалова проявляется не только в работе. Значительное место в его жизни занимает спорт. Дисциплина, выносливость, способность ставить цель и последовательно идти к ней — качества, которые помогают ему и в профессиональной деятельности. Активный образ жизни позволяет сохранять физическую форму, внутреннюю энергию и рабочий ритм, необходимый человеку, привыкшему постоянно быть в движении.

Для Каната Ашкеевича движение вперед — не лозунг, а образ жизни. Более пятидесяти лет в профессии — это тысячи рабочих дней, научных задач, исследований, встреч и решений. За каждым из них стоит главное — верность выбранному делу.

Сегодня Канат Ашкеевич Акшалов — ученый, организатор науки, наставник и человек активного духа. Его профессиональная биография показывает, как знания, опыт и ежедневный труд одного специалиста становятся частью развития целой отрасли.

Его история — это история служения земле и науке, в которой нет точки «достаточно». Есть новые задачи, новые поколения ученых и постоянное стремление сделать казахстанское сельское хозяйство сильнее, устойчивее и эффективнее.

Именно в этом — главный смысл труда человека, который более полувека остается верен своему делу.