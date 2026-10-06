В Карагандинской области 750 га сельхозземель возвращены в государственную собственность

Департаментом по управлению земельными ресурсами Карагандинской области КУЗР МСХ РК в ходе внеплановой проверки установлены нарушения требований земельного законодательства при предоставлении земельных участков, расположенных в Шетском районе.

Установлено, что земельные участки общей площадью 750 га были предоставлены без проведения предусмотренных законодательством конкурсных процедур.

В целях устранения выявленных нарушений и восстановления законности департамент обратился в Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области с иском о признании недействительными договоров, заключенных между районным отделом земельных отношений и землепользователем.

По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Земельные участки возвращены в государственную собственность.

Министерство сельского хозяйства продолжает работу по обеспечению соблюдения требований земельного законодательства, выявлению нарушений при предоставлении земельных участков и принятию мер по возврату земель в государственную собственность.