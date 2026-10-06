В ЗКО предотвращен ввоз 84,5 тонны зараженной продукции

В Западно-Казахстанской области государственные инспекторы по карантину растений КГИ в АПК МСХ РК предотвратили ввоз 84,5 тонны подкарантинной продукции, зараженной опасным карантинным объектом — горчаком ползучим.

Нарушение выявлено в ходе фитосанитарного контроля на постах «Таскала» и «Шаган».

Так, на фитосанитарном контрольном посту «Таскала» при досмотре партий продовольственных семян сафлора, а также ячменя инспекторами были отобраны образцы для проведения фитосанитарной экспертизы.

На ФКП «Шаган» досмотрена партия продовольственных семян льна. Образцы были направлены на лабораторные исследования.

Согласно заключениям Западно-Казахстанской областной карантинной лаборатории филиала РГП на ПХВ «Фитосанитария», во всех исследованных образцах выявлены семена горчака ползучего (Acroptilon repens L.), который относится к карантинным объектам.

В соответствии с законодательством РК зараженная продукция не допущена к ввозу на территорию страны. Весь груз возвращен в страну-экспортер.

Министерство сельского хозяйства продолжает работу по обеспечению фитосанитарной безопасности и недопущению ввоза на территорию страны подкарантинной продукции, представляющей угрозу для сельскохозяйственного производства.