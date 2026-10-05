В Астане прошел Фестиваль хлеба ФАО

В Астане состоялся Фестиваль хлеба 2026, организованный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в Казахстане совместно с Министерством сельского хозяйства.

Мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню продовольствия 2026 года, прошло на площадке Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина.

Фестиваль объединил представителей дипломатических миссий Венгрии, Польши, Словакии, Чехии, Бельгии, Германии и Бразилии, представивших элементы продовольственной культуры и хлебные традиции своих стран, ООН и международных организаций, фермеров, сельхозтоваропроизводителей, учёных, селекционеров, производителей семян и продуктов питания, студентов.

Главная идея фестиваля — показать путь продовольствия «от семени и почвы до хлеба и нашего стола», подчеркнув роль науки, качественного семенного материала, современных технологий, труда аграриев и эффективного партнёрства в обеспечении продовольственной безопасности.

«Значение этого мероприятия велико, поскольку оно наглядно показывает путь хлеба — от почвы и семени до нашего стола. За каждым хлебом стоит труд учёных, фермеров и переработчиков. Фестиваль привлекает внимание общества к этому труду и, уверен, станет эффективной площадкой для диалога между наукой, производителями и партнёрами», - отметил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханұлы, уделив особое внимание инициативе «Казахстанские сорта и семена», реализуемой в рамках Программы партнёрства ФАО-Казахстан.

По его словам, модернизация селекции и семеноводства, внедрение современных технологий и повышение качества семян имеют ключевое значение для роста урожайности и устойчивости аграрного производства.

«Казахстан уже два года подряд демонстрирует рекордные показатели урожайности. В среднем собирается около 27 млн тонн зерна, а по итогам прошлого сезона экспорт зерна достиг 15,5 млн тонн», — отметил вице-министр.

«Хлеб — это не просто продукт питания. За каждым хлебом стоит большой труд — земледельца, выращивающего зерно, учёного, развивающего современные технологии, и пекаря, превращающего зерно в хлеб. Поэтому хлеб — прекрасный символ общей продовольственной системы, объединяющей людей, науку, сельское хозяйство и государственные органы», - подчеркнула координатор программ ФАО в Казахстане Жаныл Бозаева.

Жаныл Бозаева отметила важную роль образования, науки и молодого поколения в развитии аграрного сектора Казахстана.

Одной из центральных площадок фестиваля стала зона «Семена и инновации», посвящённая отечественным сортам, современному семеноводству и инновационным решениям в сельском хозяйстве. На площадке «Пшеница и хлеб» участники смогли проследить путь от зерна до муки и готового продукта, ознакомиться с продукцией отечественных производителей и узнать о роли науки и технологий в производстве продовольствия.

Особое место в программе занял Фестиваль баурсаков. Гости увидели приготовление традиционного казахского блюда в большом казане и узнали больше об истории и культурном значении баурсаков.

Для детей и семей работала интерактивная зона с конкурсом рисунков «Моя еда будущего», мастер-классами по украшению хлеба и играми, посвящёнными семенам и зерну. Культурную программу дополнили традиционная казахская музыка, живые выступления, танцевальные и молодёжные номера.

Свою продукцию на фестивале представили отечественные производители и предприниматели, в том числе «Цесна», «Дом пчеловода», «Бест Мил», «Дала Дәмі», «Даурен-Нан», «Секрет вкуса», «Дала қағы» и ИП «Баракат». Гости смогли ознакомиться с широким ассортиментом сельскохозяйственной и пищевой продукции казахстанского производства.

Фестиваль стал частью мероприятий ФАО в Казахстане, направленных на повышение осведомлённости о вопросах продовольственной безопасности, развитии устойчивых агропродовольственных систем и роли инноваций в обеспечении продовольствием будущих поколений.