Коллектив МСХ РК посетил село Родина

Сотрудники Министерства сельского хозяйства посетили село Родина Целиноградского района Акмолинской области, вошедшее в число сельских населённых пунктов, отмеченных в рамках международной инициативы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Villages Recognition Initiative.

Инициатива направлена на выявление и признание сельских территорий, демонстрирующих успешные практики устойчивого роста сельскохозяйственного производства, совершенствования инфраструктуры и создания достойных условий для жизни населения. Опыт Родины наглядно демонстрирует синергию успехов агрофирмы с последовательным преображением самого села.

В ходе поездки сотрудники Министерства ознакомились с производственными и социальными объектами, инфраструктурой села.

Центральной площадкой визита стала ТОО «Агрофирма «Родина» — многоотраслевое сельскохозяйственное предприятие, развивающее растениеводство, семеноводство, животноводство, производство и переработку сельскохозяйственной продукции.

Экскурсию по предприятию провёл генеральный директор ТОО «Агрофирма «Родина» Иван Сауэр. Он рассказал о производственных процессах, современных технологиях содержания и доения крупного рогатого скота, а также показал основные этапы производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

При этом деятельность агрофирмы не ограничивается производственными задачами. Предприятие участвует в поддержке объектов образования, культуры и спорта, благоустройстве села и создании условий для комфортной жизни жителей.

«Для нас важно, чтобы предприятие развивалось вместе с селом. За производственными показателями всегда стоят люди — наши сотрудники, их семьи, жители территории. Поэтому мы стараемся создавать условия не только для эффективной работы, но и для комфортной жизни, поддерживать социальные объекты и участвовать в развитии села. Это часть нашей ответственности перед людьми и территорией», — отметил генеральный директор ТОО «Агрофирма «Родина» Иван Сауэр.

Отдельное внимание в ходе визита было уделено людям, которые своим ежедневным трудом обеспечивают работу предприятия.

Руководитель аппарата МСХ РК Сергей Ли вручил заместителю директора агрофирмы Андрею Веревкину ведомственную награду «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі».

Почётной грамотой министра сельского хозяйства отмечены операторы машинного доения Айгерим Абдилдина, Марина Росщупкина и Кристина Улас, слесари Валерий Губарев и Иван Савченко, а также работник предприятия Ирина Маслина.

«За каждым результатом в сельском хозяйстве стоят люди — их ежедневный труд, профессионализм и ответственность. Сегодня мы отмечаем специалистов, которые своим трудом вносят вклад в развитие предприятия и страны в целом. Именно такие люди являются основой аграрного производства, и важно, чтобы их труд получал заслуженное признание», — отметил Сергей Ли.

Для сотрудников Министерства визит стал возможностью непосредственно на месте познакомиться с практическими решениями, применяемыми в развитии сельской территории, обсудить актуальные вопросы аграрного сектора и обменяться опытом.

Важной частью поездки стало и неформальное общение коллектива.