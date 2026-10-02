49-е заседание Межправительственного совета по ветеринарии СНГ пройдет в Казахстане

49-е заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в области ветеринарии СНГ пройдет во втором полугодии 2027 года в Казахстане в очном формате. Такое решение принято по итогам 48-го заседания Совета, состоявшегося в Минске.

В работе заседания приняли участие руководители ветеринарных служб и представители профильных ведомств государств – участников СНГ, Евразийской экономической комиссии, Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH) и Исполнительного комитета СНГ.

Участники обсудили вопросы обеспечения эпизоотического благополучия, своевременного обмена информацией об инфекционных заболеваниях животных, а также реализации совместных мер по профилактике особо-опасных заболеваний. Также рассмотрены вопросы обмена биологическим материалом и повышения квалификации ветеринарных специалистов.

Председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Казбек Ташимов представил основные направления развития ветеринарной отрасли страны, включая масштабную цифровизацию и модернизацию инфраструктуры.

«Для Казахстана вопросы эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности являются одними из стратегических приоритетов. Сегодня Всемирная организация здравоохранения животных определяет 86 особо опасных болезней, представляющих значительный трансграничный риск. В национальный перечень включено 68 особо опасных болезней животных и птиц. По 45 из них наша страна сохраняет благополучную эпизоотическую ситуацию», – отметил он.

В текущем году на развитие ветеринарной службы и обеспечение ветеринарной безопасности предусмотрено 147,8 млрд тенге, в том числе средства на вакцинацию, диагностику, ликвидацию очагов заболеваний, идентификацию животных и развитие ветеринарной инфраструктуры.

Кроме того, утвержден Комплексный план развития ветеринарии на 2026–2030 годы с бюджетом 322,4 млн долларов США. Документ охватывает восемь ключевых направлений, включая укрепление лабораторной базы, цифровизацию отрасли, развитие ветеринарной фармацевтики, кадрового потенциала и расширение экспортных возможностей.

По итогам заседания стороны определили дальнейшие направления сотрудничества в сфере ветеринарии и гармонизации законодательства государств – участников СНГ. Следующее заседание Межправительственного совета состоится во втором полугодии 2027 года в Казахстане в очном формате.