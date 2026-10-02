«Кублей» расширяет мясопереработку за счет развития животноводческого направления

В Западно-Казахстанской области ТОО «Кублей» приступает к реализации нового инвестиционного проекта стоимостью 25 млн долларов США, направленного на укрепление сырьевой базы, расширение мясоперерабатывающего производства и увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

В рамках проекта компания создаст собственную кормовую базу с современной системой орошения и построит откормочную площадку для крупного рогатого скота вместимостью от 10 до 20 тысяч голов.

Создание собственной кормовой базы и развитие откормочного направления позволят компании повысить обеспеченность сырьем, укрепить производственный цикл и увеличить объемы переработки. При этом инвестиции будут направлены не только на развитие животноводства, но и на формирование устойчивой взаимосвязи между кормопроизводством, откормом скота и переработкой мясного сырья.

ТОО «Кублей» работает с 1992 года и сегодня входит в число крупных мясоперерабатывающих предприятий Казахстана. Компания производит свежую, охлажденную и замороженную продукцию — говядину, конину и баранину, а также широкий ассортимент консервной продукции.

На предприятии работают более 700 человек. Компания сотрудничает примерно с 3,5 тысячи крестьянских хозяйств, обеспечивая стабильный рынок сбыта для продукции отечественного животноводства.

Основные производственные мощности расположены в Уральске и в районе поселка Рыбцех Западно-Казахстанской области.

Консервный завод площадью более 15 тысяч квадратных метров выпускает свыше 100 наименований консервной продукции: мясные консервы, растительно-мясные консервы, рыбные консервы, плодоовощные консервы, консервы из мясо курицы, а также консервированная молочная продукция.

Производственные мощности позволяют производить до 200 тысяч банок консервов в одну смену.

Мясоперерабатывающий комплекс общей площадью 12 тысяч квадратных метров рассчитан на переработку до 20 тысяч тонн мяса в год. Предприятие оснащено современными обвалочными линиями, убойным цехом и холодильными терминалами общей вместимостью 3 тысячи тонн.

Компания также развивает направления глубокой переработки. На предприятии действуют цеха по переработке шкур и производству мясокостной муки, выпускается технический жир.

Компания развивает экспортное направление. Консервированная продукция поставляется в Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан. Расширение сырьевой базы и производственных возможностей создаст дополнительные условия для увеличения объемов выпуска и дальнейшего расширения присутствия казахстанской продукции на внешних рынках.

Реализация проекта соответствует задачам по развитию переработки сельскохозяйственной продукции и увеличению производства товаров с высокой добавленной стоимостью.

Министерство сельского хозяйства продолжит работу по привлечению инвестиций в перерабатывающую отрасль и поддержке предприятий, которые расширяют производство, укрепляют сырьевую базу и повышают конкурентоспособность отечественной продукции.