Династия Қалдарбековых: учительский путь четырех поколений

В преддверии Дня учителя продолжаем рассказывать о семьях, в которых педагогическая профессия стала семейной традицией и передается из поколения в поколение. Сегодня наши герои - династия Қалдарбековых, четыре поколения которой посвятили себя сфере образования.

История педагогической династии берет начало с Қалдарбекова Сексембая Ерсейітұлы. На протяжении многих лет он работал педагогом и занимал руководящие должности в Қараталском районе, став примером для следующих поколений семьи.

Его путь продолжили Қалдарбеков Қуаныш Сексембайұлы и Заманбекқызы Айман. Учителя географии, химии и биологии более 40 лет проработали в Жамбылской средней школе Қараталского района, воспитав не одно поколение учеников.

Педагогическую традицию продолжили их дети - Қалдарбеков Бейбіт Қуанышұлы и Сақбаева Айнаш Ғисақызы. Сегодня оба более 30 лет работают в Жамбылской средней школе, передавая знания и опыт подрастающему поколению.

Следующее поколение семьи также связало свою жизнь с образованием. Қуанышова Арайлым Бейбітқызы работает учителем казахского языка и литературы в специализированной гимназии №12 имени Ш.Уәлиханова города Алматы. Ее супруг Асанәлі Әділжанұлы также преподает в этой гимназии и обучается в докторантуре по специальности «литературоведение».

Қуанышева Алуа Бейбітқызы работает методистом и преподавателем в Талдыкорганском колледже сервиса и технологий.

Сегодня представители нескольких поколений династии Қалдарбековых продолжают трудиться в сфере образования. История этой семьи - яркий пример верности профессии, преемственности поколений и уважения к учительскому труду.