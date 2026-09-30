Казахстан и Германия расширяют сотрудничество в техническом и профессиональном образовании

В ходе официального визита Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Германию состоялась встреча министров двух стран по вопросам профессионального образования. Министр просвещения Казахстана Жұлдыз Сүлейменова обсудила перспективы сотрудничества с федеральным министром образования, по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Германии Карин Прин.

По итогам встречи министры подписали Совместную декларацию о намерениях о сотрудничестве в области технического и профессионального образования и обучения.

Развитие профессионального образования стало одной из тем выступления Президента на казахстанско-германском бизнес-форуме. Глава государства высоко оценил дуальную систему Германии и предложил создать сеть Казахстанско-Германских центров промышленных компетенций, напрямую связанных с реализацией крупных инвестиционных проектов.

На встрече министры обсудили развитие дуального обучения, организацию стажировок для педагогов и студентов, обмен опытом между колледжами двух стран. Особое внимание уделено взаимодействию с работодателями, чтобы подготовка специалистов отвечала потребностям рынка труда.

Партнерство уже имеет практическую основу. Алматинский строительно-технический колледж на протяжении многих лет сотрудничает с компаниями GROHE, KNAUF и BOSCH. На его базе действуют современные центры компетенций. За более чем 20 лет сотрудничества с KNAUF обучение прошли свыше двух тысяч студентов.

Отдельной темой встречи стали цифровизация и применение искусственного интеллекта в профессиональном образовании. Подписанная декларация создаёт основу для расширения совместных проектов и новых возможностей профессионального развития студентов и педагогов колледжей.