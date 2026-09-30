Из города в село - новый этап профессионального пути педагога

Переезд из города в село порой меняет не только место жительства, но и профессиональный путь человека.

Альмира Жунусова родилась и выросла в Семее, там же начала свою трудовую деятельность. В 2020 году вместе с семьей она переехала в село Озерки Жаңасемейского района. А в 2021 году по программе «С дипломом - в село» устроилась учителем математики в сельскую школу.

Для педагога, продолжившего применять накопленный в городе опыт уже в сельской школе, этот выбор стал новым этапом профессионального развития. Сегодня ее ученики занимают призовые места на районных и областных олимпиадах и конкурсах. С 2025 года Альмира Жунусова занимает должность заместителя директора школы по воспитательной работе.

Ее труд отмечен и профессиональными достижениями. В 2025 году она стала «Лучшим классным руководителем Абайской области», а в 2026 году заняла I место в конкурсе «Лучший педагог Центральной Азии».

Сегодня село для Альмиры - не просто место работы. Здесь она трудится, воспитывает детей и активно участвует в общественной жизни школы и села.

Труд таких специалистов укрепляет потенциал сельских школ и открывает детям доступ к качественному образованию и новым возможностям. А для профессионального роста и достижения высоких результатов важны не место проживания, а знания человека, его стремление к развитию и отношение к труду.