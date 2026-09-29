Династия Имировых: педагогический путь, объединивший три поколения

В преддверии Дня учителя мы знакомим с педагогическими династиями, в которых любовь к профессии передается из поколения в поколение. Сегодня рассказываем о семье Имировых, три поколения которой посвятили себя педагогическому труду.

Педагогическая традиция в семье берет начало с Күлдашқан Токтасынбековой. С 1969 по 2009 год она на протяжении 40 лет работала в средней школе села Сұңқар Алматинской области, посвятив свою жизнь обучению и воспитанию детей.

Продолжив путь своей матери, Дамир Владимирович Имиров с 1996 года работает в сфере образования. Сегодня он преподает физическую культуру в общеобразовательной школе №220 города Алматы. Его педагогический стаж приближается к 30 годам.

Его супруга также работает в сфере образования и преподает историю. Так педагогический труд стал общей семейной ценностью и получил продолжение уже в следующем поколении.

Представительница третьего поколения династии Жанель Дамирқызы окончила Казахский национальный женский педагогический университет по специальности «Специальная педагогика». Сегодня она работает учителем-логопедом в одной школе со своим отцом и оказывает поддержку детям с особыми образовательными потребностями.

Путь, начатый бабушкой, сегодня продолжают ее сын, невестка и внучка. Несмотря на разные направления работы, их объединяет одна цель - помочь каждому ребенку раскрыть свои способности, получить образование и обрести уверенность в себе.

История семьи Имировых - яркий пример того, как педагогическая профессия становится делом нескольких поколений, объединяя их общими ценностями, ответственностью и преданностью своему делу.