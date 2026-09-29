В Астане торжественно встретили призёров и участников WorldSkills Shanghai 2026

Сборная Казахстана вернулась с чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Shanghai 2026 с восемью наградами. В аэропорту участников встретили родные, друзья, наставники и представители Министерства просвещения.

Развитие рабочих профессий и подготовка кадров находятся под особым вниманием Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. По инициативе Президента 2025 год был объявлен Годом рабочих профессий. Достижения студентов показывают важность системной поддержки профессионального образования со стороны государства.

Руслан Нестеренко завоевал бронзу в компетенции «Беспилотные авиационные системы», впервые включённой в программу чемпионата мира.

Медали за профессионализм получили Ағыбай Мұхаметжан («Веб-технологии»), Нодирбек Рустамханов («Сантехника и отопление»), Вадим Витковский («Сварочные технологии»), Дарья Мельник («Промышленный дизайн»), Бағыжан Қойшыбаев («Графический дизайн»), а также Рамазан Нұрлан и Денис Панин («Мехатроника»). Камила Алиева получила награду «Best of Nation» в компетенции «Дизайн цифровых интерактивных медиа».

Представители Министерства просвещения вручили участникам благодарственные письма от имени министра Жулдыз Сулейменовой и передали поздравления с успешным выступлением.

На 48-м чемпионате мира Казахстан представляли 33 студента колледжей по 31 компетенции. Поздравляем всю сборную и её наставников!