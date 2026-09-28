В детских садах, школах и колледжах обновлено содержание уроков личной безопасности. В программу вошли более 140 тем, посвященных рискам, с которыми дети и подростки могут столкнуться в реальной жизни и цифровой среде.

Новые темы разработаны Министерством просвещения совместно с ЮНИСЕФ и профильными государственными органами. Программа охватывает личную и цифровую безопасность, профилактику правонарушений и мошенничества, действия при чрезвычайных ситуациях и вопросы сохранения здоровья.

Содержание адаптировано с учетом возраста детей. Дошкольников учат безопасно вести себя с незнакомцами, обращаться за помощью и действовать, если они потерялись. В начальной школе изучают личные границы, безопасность в интернете, подозрительные ссылки, правила поведения при пожаре и эвакуации.

Для подростков предусмотрены темы буллинга и кибербуллинга, интернет-мошенничества, защиты персональных данных, фейковых новостей, дипфейков и безопасного использования искусственного интеллекта. Также рассматриваются ситуации давления, шантажа, вымогательства и преследования.

Старшеклассники и студенты колледжей будут разбирать дропперство и схемы «легких денег», финансовое и трудовое мошенничество, опасные онлайн-знакомства, груминг, сталкинг, манипуляции и вербовку, а также риски вовлечения в противоправную деятельность.

Уроки проходят еженедельно по 10 минут в рамках классного или кураторского часа. Главный акцент сделан на практике: дети разбирают реальные жизненные ситуации, учатся распознавать угрозу, защищать себя и понимать, к кому обращаться за помощью.