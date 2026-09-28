Сборная Казахстана завоевала восемь наград на WorldSkills Shanghai 2026

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию рабочих профессий и подготовке квалифицированных кадров. По инициативе Президента 2025 год был объявлен Годом рабочих профессий. Увеличивается подушевое финансирование колледжей, создаются новые возможности для качественной подготовки молодых специалистов.

На чемпионате мира в Шанхае сборная Казахстана завоевала восемь наград: бронзовую медаль, шесть медалей за профессионализм и награду «Best of Nation». За этим результатом стоят упорная подготовка студентов, труд их наставников и системная поддержка профессионального образования со стороны государства.

Бронзовым призёром в компетенции «Беспилотные авиационные системы» стал Руслан Нестеренко. Это направление впервые вошло в программу чемпионата мира. Уже в дебютном соревновании казахстанский участник поднялся на пьедестал и показал потенциал наших молодых специалистов в освоении новых технологий.

Медали за профессионализм получили Ағыбай Мұхаметжан («Веб-технологии»), Нодирбек Рустамханов («Сантехника и отопление»), Вадим Витковский («Сварочные технологии»), Дарья Мельник («Промышленный дизайн»), Бағыжан Қойшыбаев («Графический дизайн»), а также Рамазан Нұрлан и Денис Панин, выступившие командой в «Мехатронике».

Награду «Best of Nation» получила Камила Алиева, выступившая в компетенции «Дизайн цифровых интерактивных медиа».

На 48-м чемпионате мира Казахстан представляли 33 студента колледжей по 31 компетенции. Их достижения показали, что казахстанская молодёжь способна конкурировать на мировом уровне в рабочих, инженерных, цифровых и творческих направлениях. Поздравляем участников, их преподавателей и экспертов!