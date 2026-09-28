В Министерстве просвещения обсудили вопросы образования Туркестанской области

Министр просвещения Жұлдыз Сүлейменова встретилась с заместителем акима Туркестанской области Еркебуланом Дауылбаевым. Во встрече также приняли участие руководитель областного управления образования Галымжан Орынов и руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Туркестанской области Камилла Ауанасова.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на Августовской конференции отдельно остановился на качестве образования в Туркестанской области и указал на необходимость совместной работы министерства и акимата. Участники встречи обсудили исполнение этого поручения и пути улучшения результатов обучения в школах региона.

Областное управление образования представило информацию о положении дел в школах и проводимой работе. Также были рассмотрены результаты оценки качества образования, представленные профильным департаментом. Участники обсудили поддержку школ с низкими показателями, повышение квалификации педагогов и улучшение учебных результатов школьников.

По итогам встречи министерство и акимат области договорились усилить совместную работу по выявленным вопросам. Конкретные меры по улучшению результатов обучения будут учтены в комплексном плане повышения качества образования в регионе.