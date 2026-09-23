Жұлдыз Сүлейменова и Наталья Бочарова обсудили сотрудничество в сфере образования

Министр просвещения Жұлдыз Сүлейменова встретилась с генеральным секретарем Международной организации по русскому языку Натальей Бочаровой.

Международная организация по русскому языку создана по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и действует под эгидой СНГ. Она призвана укреплять гуманитарные связи, способствовать взаимопониманию и развивать сотрудничество между государствами-участниками.

Наталья Бочарова рассказала о приоритетных направлениях работы Организации. Стороны обсудили возможности взаимодействия в сфере образования, обмена опытом и реализации совместных проектов.