Жұлдыз Сүлейменова и Наталья Бочарова обсудили сотрудничество в сфере образования
Министр просвещения Жұлдыз Сүлейменова встретилась с генеральным секретарем Международной организации по русскому языку Натальей Бочаровой.
Международная организация по русскому языку создана по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и действует под эгидой СНГ. Она призвана укреплять гуманитарные связи, способствовать взаимопониманию и развивать сотрудничество между государствами-участниками.
Наталья Бочарова рассказала о приоритетных направлениях работы Организации. Стороны обсудили возможности взаимодействия в сфере образования, обмена опытом и реализации совместных проектов.