В школах пройдет промежуточное оценивание учащихся 2-4 классов

С 23 по 30 сентября в школах пройдет первый период промежуточного оценивания учащихся 2-4 классов.

В 2026-2027 учебном году во 2-4 классах параллельно применяются формативное и промежуточное оценивание. Они дополняют друг друга и проводятся в течение учебного процесса.

Промежуточное оценивание проводится по завершенным разделам учебной программы. Формат зависит от предмета:

🔹казахский или русский язык - диктант и задания по читательской грамотности. Оцениваются грамотность и понимание содержания текста;

🔹литературное чтение - изложение или сочинение и задания по читательской грамотности. Учитываются понимание текста, определение главной мысли и умение выражать собственные мысли;

🔹математика - контрольная работа. Оцениваются вычислительные навыки, понимание задачи, выбор способа решения и умение обосновать ответ.

Продолжительность одной работы - 40 минут. Максимальный балл: 2 класс - 12, 3 класс - 14, 4 класс - 16.

Формативное оценивание продолжается в течение всей четверти. Педагог должен оценивать каждого ученика не менее чем на 30% проведенных уроков, охватывая не менее 50% учебных целей. Результаты оцениваются по 10-балльной шкале.

Почерк не является основанием для снижения балла, если каллиграфия не предусмотрена учебной целью.

В 1 классе балльное оценивание не проводится.

Главная задача такого подхода - не просто выставить оценку, а определить, насколько ученик освоил учебный материал, увидеть его прогресс и своевременно определить направления для дальнейшего развития. Оценивание становится инструментом обратной связи, который помогает ребенку двигаться вперед.