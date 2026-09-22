Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел совещание по реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в выступлении в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» 19 сентября т.г.

«Как отметил Глава государства, наша страна вступила в эпоху судьбоносных преобразований. Новая Конституция расширяет возможности дальнейшего развития Прогрессивного Казахстана. Масштабные реформы уже реализуются во всех сферах.

В недавнем выступлении Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил перед Правительством ряд задач в области оказания гражданам мер социальной поддержки, формирования высокой экологической культуры, обеспечения самого высокого качества строительства дорог городского и странового значений, масштабирования опыта Центра урбанистики Астаны»,

— подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства заслушал подходы министерств по достижению поставленных Президентом задач по курируемым направлениям.

«По поручению Президента государство неуклонно выполняет свои социальные обязательства. При этом нужно обратить внимание на то, что необходимая социальная помощь выплачивается только действительно нуждающимся гражданам. По всем указанным направлениям министры и акимы должны провести масштабную работу. Нужно широко информировать граждан о видах оказываемой им помощи, в регионах акиматам следует активизировать разъяснительную работу среди получателей социальных выплат»,

— отметил Премьер-министр.

Третье.

О действующих социальных гарантиях для детей доложила министр просвещения Жулдыз Сулейменова. Школьным питанием охвачены порядка 1,4 млн учащихся 1-4 классов, также оно предусмотрено для 230 тыс. детей из социально уязвимых категорий, обучающихся в 5-11 классах. На эти цели в 2026 году заложено 210 млрд теңге. Для повышения прозрачности учет питания интегрирован с системой «Социальный кошелек»: автоматизированная система фиксирует факт, дату и время получения питания каждым учащимся.

По данным Министерства просвещения, экологическая тематика интегрирована в программы по естествознанию, географии, биологии, химии, физике и технологии. В школах действует более 4 тыс. объединений «Жасыл клуб», которыми охвачено свыше 125 тыс. детей. В республиканском конкурсе экологических проектов ProEko приняли участие 38,7 тыс. школьников. Принятие единого стандарта экологического просвещения в организациях образования планируется до конца текущего года. Практическим механизмом внедрения станет национальная модель «Жасыл мектеп». Сейчас модель апробируется в 85 школах, в дальнейшем ее планируется масштабировать до 1 тыс. школ.

Руководитель Правительства подчеркнул важность системных мер по экологическому просвещению в учебных заведениях. Министерствам просвещения, науки и высшего образования поручено усилить эту работу среди школьников и студентов.

Четвертое.

В рамках поручения Президента по разработке Национального стандарта чистоты министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров представил подходы к его формированию. Национальный стандарт предлагается сформировать как систему из пяти тематических направлений: экологическое просвещение, экологическое волонтерство, чистота и благоустройство населенных пунктов, их озеленение, а также чистота природных территорий. За разработку и внедрение каждого направления будет отвечать соответствующий госорган, общую координацию планируется осуществлять на уровне Правительства.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, с начала реализации «Таза Қазақстан» ликвидировано порядка 10 тыс. свалок, высажено 7 млн деревьев, реализовано более 2 тыс. волонтерских проектов. Проведено свыше 560 тыс. классных часов по экологическому воспитанию. Через TazaQazBot поступило более 57 тыс. обращений граждан по вопросам санитарного состояния и благоустройства территорий.

С учетом представленных подходов Олжас Бектенов поручил министерствам экологии и природных ресурсов, торговли и интеграции, культуры и информации, просвещения, науки и высшего образования совместно с акиматами подготовить единые требования по каждому из направлений. Стандарт должен содержать простые, понятные и измеримые требования. Кроме того, министерствам поручено принять комплексные меры по формированию в обществе высокой экологической культуры в рамках бренда «Таза Қазақстан».