Министр просвещения приняла участие в субботнике в школе №109 «Келешек мектебі»

Министр просвещения Жұлдыз Сүлейменова приняла участие в субботнике, организованном в школе №109 «Келешек мектебі» города Астаны в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан».

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил экологическую культуру и ответственное отношение к окружающей среде в числе важных принципов общественного развития. Формирование этих ценностей у подрастающего поколения является одним из важных направлений воспитательной работы в системе образования.

В ходе субботника министр вместе с учащимися и педагогами высадила деревья и приняла участие в благоустройстве территории школы.

Жұлдыз Сүлейменова также пообщалась с учащимися, обсудив вопросы бережного отношения к окружающей среде, поддержания чистоты, трудолюбия и ответственности.

Приобщение подрастающего поколения к ценностям «Таза Қазақстан» является важной основой формирования экологической культуры. Бережное отношение к природе, забота о родной земле и ответственность за общее пространство начинаются с повседневных поступков.

Такие мероприятия способствуют формированию у школьников уважения к труду и ответственного отношения к окружающей среде.