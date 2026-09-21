Сборная Казахстана примет участие в мировом чемпионате WorldSkills Shanghai 2026

С 22 по 27 сентября сборная Казахстана примет участие в мировом чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Shanghai 2026, который пройдет в Шанхае, Китай.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание повышению престижа рабочих профессий и развитию системы технического и профессионального образования. Важной частью системной работы в этом направлении является создание возможностей для молодежи совершенствовать профессиональное мастерство на международном уровне и обмениваться мировым опытом.

Казахстан на чемпионате представят 33 молодых специалист, которые будут соревноваться по 31 компетенции. Среди них мехатроника, инженерная графика, CNC-технологии, разработка программных и мобильных приложений, сварочные технологии, электроника, мобильная робототехника, электромонтаж, промышленный дизайн, кулинарное дело, ремонт и обслуживание автомобилей, системы беспилотных летательных аппаратов и другие современные направления.

WorldSkills - международное движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, развитие технического и профессионального образования и совершенствование профессиональных навыков молодежи. Национальным оператором движения WorldSkills в Казахстане является НАО «Talap» Министерства просвещения Республики Казахстан.

В этом году на мировом чемпионате более 1400 молодых специалистов из более чем 70 стран и регионов продемонстрируют свое мастерство по 64 компетенциям.

Церемония открытия чемпионата состоится 22 сентября. Основные соревнования пройдут с 23 по 26 сентября в Национальном выставочном и конгресс-центре Шанхая, а 27 сентября состоится награждение победителей и призеров.

Желаем участникам сборной Казахстана успехов на мировом чемпионате!