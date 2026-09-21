Коллектив Министерства просвещения принял участие в субботнике в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан»
В рамках обозначенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым принципов экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде в стране реализуется республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан».
Сегодня в рамках акции коллектив Министерства просвещения и сотрудники подведомственных организаций приняли участие в субботнике.
В ходе субботника участники провели работы по уборке и благоустройству территорий, внеся свой вклад в поддержание чистоты и порядка.
«Таза Қазақстан» - это не только благоустройство территорий. Это прежде всего культура ответственности, бережное отношение к своей стране и уважение к труду. Особое значение эти ценности имеют в воспитании подрастающего поколения.
Бережное отношение к природе, созидательный труд и ответственность за окружающую среду являются важной частью воспитательной работы в организациях образования. Формирование этих ценностей с детства закладывает основу экологической культуры и ответственной гражданской позиции.