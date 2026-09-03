В Министерстве просвещения состоялась торжественная церемония награждения работников системы образования. Министр Жулдыз Сулейменова вручила работникам отрасли государственные и ведомственные награды.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неизменно высоко оценивает труд учителей и уделяет особое внимание повышению статуса педагогов. Вручённые сегодня государственные и ведомственные награды - это высокая оценка вашего профессионализма и вклада в развитие системы образования. Благодарю вас за самоотверженный труд на благо подрастающего поколения», - сказала Жулдыз Сулейменова.

Среди награждённых - школьные педагоги, специалисты организаций технического и профессионального образования, а также тренеры, подготовившие победителей и призёров международных олимпиад.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

Орден «Құрмет»:

Нұрбақова Гүлия Серікмұхаметқызы

Медаль «Ерен еңбегі үшін»:

Асқарова Лейла Серікқызы

Әбдіқұлов Асхат Талғатұлы

Бахытжан Елдана Ғалымжанқызы

Васильев Антон Николаевич

Жоламанова Айгүл Төлегенқызы

Қабақ Мұхтар Төлеуұлы

Молдашев Руслан Құрманғалиұлы

Нысанбаев Марат Қуанғалиұлы

Сыдықова Кәмилә Тұрашқызы

Медаль «Шапағат»:

Бадамбекова Шынарай Шарханқызы

Дәулетова Аида Дүйсенбайқызы

Оразбаев Дінмұхаммед Серікұлы

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

Медаль «Еңбек ардагері»:

Боранбаева Алмагуль Армиевна

Сарсембаева Гульнар Онайбековна

Шаукенова Бигайша Уразовна

Медаль «Ыбырай Алтынсарин»:

Садыркулова Улмира Салкынбековна

Дуйсебаев Бакберген Мамбеткулович

Кучумова Аида Мейрамовна

Балжигитова Мугилсин Сарсеновна

Альменева Алия Мейрбековна

Умарова Гульсара Сулеймановна

Есенова Шынар Байділдақызы

Сиванбаев Мурат Сергалиевич

Каллямова Карлыгаш Айтпаевна

Доса Ғалия Жұрқабайқызы

Бибосинова Гаухар Толеугалиевна

Нагрудный знак «Білім беру саласының үздігі»:

Мұқанов Әлем Мақсатұлы

Кусегенова Райгуль Урынбаевна

Ауезханова Гаухар Женисовна

Жекенова Акмарал Канатбаевна

Доспанова Салтанат Муратовна

Кушкимбаева Сандугаш Тулеухановна

Абдрахманова Гульмира Гапаровна

Кораласбаев Кали Ергазиевич

Битенбаева Мира Нурпаевна

Почётный диплом «Техникалық және кәсіптік білім беру ісінің үздігі»:

Туремуратов Талгат Муканбетович