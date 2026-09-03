И.о. министра просвещения Жұлдыз Сүлейменова прибыла в Алматы и посетила Национальную школу имени Абая.

Сначала Жұлдыз Сүлейменова встретилась с выпускниками школы. Среди них были журналисты, акыны и известные общественные деятели. Встреча прошла в открытом формате «вопрос - ответ». Выпускники напрямую задали все вопросы, которые в последние дни поднимались в социальных сетях в связи со школой. Обсуждались итоги аудита, изменения в руководстве школы и текущая организация учебного процесса. Жұлдыз Сүлейменова открыто и подробно ответила на каждый вопрос.

Затем состоялась встреча с педагогами школы. Члены коллектива задали вопросы об организации учебного процесса, повседневной работе школы и волнующих их внутренних вопросах. Жұлдыз Сүлейменова выслушала мнения и предложения педагогов и подробно обсудила с коллективом поднятые темы.

После встреч Жұлдыз Сүлейменова осмотрела здание школы и общежитие, ознакомилась с условиями, созданными для обучения и проживания детей. Она также пообщалась с учащимися и выслушала их мнение об учебе и школьной жизни.

В настоящее время Национальная школа имени Абая работает в штатном режиме, учебный процесс продолжается в обычном порядке.