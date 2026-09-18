В Казахстане проходят родительские собрания в рамках программы «Адал азамат»

До конца сентября 2026 года во всех школах страны проводятся родительские собрания.

Обозначенные Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым принципы «Закон и порядок», «Таза Қазақстан» и «Адал еңбек» системно продвигаются в организациях образования в рамках единой программы воспитания «Адал азамат». Особое внимание этим ценностям уделяется и в ходе родительских собраний.

Основная цель собраний - ознакомить родителей с особенностями 2026-2027 учебного года, продвигать ценности Новой Конституции, а также укреплять эффективное партнерство между семьей, школой и обществом.

Особое внимание также уделяется повышению гражданской ответственности родителей за воспитание детей, их активному участию в воспитании и образовании ребенка, а также созданию условий для развития каждого ребенка в безопасной и благоприятной среде.

В собраниях принимают участие представители полиции, здравоохранения, органов по чрезвычайным ситуациям, внутренней политики и финансовой безопасности. В ходе встреч с родителями проводится разъяснительная работа по вопросам безопасности детей, поведения в цифровой среде, психологического благополучия, формирования правовой культуры и профилактики различных рисков.

Родительские собрания призваны усилить общую ответственность за воспитание детей, укрепить взаимодействие семьи, школы и общества, а также обеспечить широкое продвижение ценностей программы «Адал азамат» в организациях образования.