Новый учебный год: в Казахстане открылись 57 новых школ

В 2026-2027 учебном году в более чем 8 тыс. школах страны будут обучаться 4,1 млн детей. Более 380 тыс. из них пойдут в первый класс.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране продолжается системная работа по развитию и модернизации образовательной инфраструктуры. Основная задача заключается в сокращении дефицита ученических мест и создании безопасных и комфортных условий для обучения детей.

К началу нового учебного года введены в эксплуатацию 57 новых школ, рассчитанных на 62 тыс. ученических мест. Открытие новых объектов позволит снизить нагрузку на действующие школы и обеспечить больше детей современными условиями для обучения.

Наибольшее количество новых школ открыто в городе Алматы, Западно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской, Актюбинской и Туркестанской областях. В них созданы необходимые условия для организации учебного процесса, занятий спортом, развития творческих и технических навыков учащихся.

Продолжается работа по решению проблем аварийных и трехсменных школ. Строительство осуществляется за счет средств Специального государственного фонда, Фонда поддержки инфраструктуры образования, местных бюджетов и привлеченных частных инвестиций.

Также по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева реализуется программа реновации 1300 школ. Она предусматривает обновление зданий и материально-технической базы, повышение уровня безопасности и создание современной образовательной среды.

Работа по сокращению инфраструктурного дефицита и созданию равных условий для обучения детей во всех регионах страны будет продолжена.