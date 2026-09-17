Казахстан представил Комитету ООН системные реформы в сфере защиты прав детей

В Женеве на 101-й сессии Комитета ООН по правам ребенка рассмотрены объединенные пятый и шестой периодические доклады Республики Казахстан о выполнении положений Конвенции ООН о правах ребенка.

Межведомственную делегацию Казахстана возглавила Министр просвещения Республики Казахстан Жұлдыз Сүлейменова. В ее состав вошли представители Генеральной прокуратуры, Судебной администрации, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты населения, а также Министерства культуры и информации.

В ходе диалога с членами Комитета ООН по правам ребенка делегация проинформировала о ключевых законодательных и институциональных преобразованиях, направленных на дальнейшее укрепление национальной системы обеспечения прав и благополучия детей.

В Казахстане проживает порядка 7 млн детей, или около 34% населения страны. Защита прав и интересов детей является одним из приоритетов государственной политики, проводимой Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Важным шагом в этом направлении стало усиление гарантий защиты семьи и детства в новой Конституции.

Отдельное внимание уделено реализации Концепции «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы, объединившей меры в сфере безопасности, образования, здравоохранения и социальной поддержки.

Казахстанская сторона представила меры по предупреждению насилия в отношении детей, противодействию буллингу и кибербуллингу, развитию психологической помощи и государственного контакт-центра «111». Рассмотрены вопросы семейного устройства детей-сирот, инклюзивного образования, детского здравоохранения, участия детей в принятии решений и защиты их прав в цифровой среде. В настоящее время 82% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях.

«Главным критерием эффективности для нас является реальное улучшение положения каждого ребенка. Казахстан открыт к содержательному диалогу и дальнейшему развитию национальной системы защиты прав детей», — подчеркнула Жұлдыз Сүлейменова.

Казахстан подтвердил приверженность положениям Конвенции ООН о правах ребенка и готовность продолжать системную работу по укреплению гарантий защиты каждого ребенка с учетом рекомендаций Комитета.