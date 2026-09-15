Реализация Послания-2025: обновление школ, поддержка педагогов и развитие колледжей

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», Правительство модернизирует образовательную инфраструктуру, усиливает поддержку педагогов и детей, внедряет цифровые технологии и укрепляет связь профессионального образования с потребностями экономики.

За три года в детских садах создано 232 тыс. мест

В стране работают более 12 тыс. дошкольных организаций, которые посещают свыше 1 млн детей. До конца 2027 года планируется открыть еще 68 тыс. мест. Ваучерное финансирование уже охватывает 20 городов и 23 района, а очередь в рамках пилота сократилась со 160 тыс. до 23 тыс. детей.

За пять лет построено 1 120 школ более чем на 1 млн мест

Завершено строительство 217 школ «Келешек мектептері» на 460,4 тыс. мест. С 2019 года число трехсменных школ и прогнозный дефицит ученических мест сократились в четыре раза, аварийных школ — вдвое. Сейчас строится еще 101 школа на 59,3 тыс. мест.

ИИ внедряется в малокомплектных школах

С 1 сентября пилотный проект стартовал в Павлодарской и Кызылординской областях и на первом этапе охватит 500 малокомплектных школ. До 2029 года технологии планируется распространить на все 2,5 тыс. таких школ. ИИ поможет подбирать индивидуальные задания, анализировать результаты и выявлять пробелы в знаниях, расширяя профессиональные возможности учителя.

Продолжается системная поддержка педагогов

С 2020 года заработная плата педагогов увеличена вдвое, а с сентября 2023 года зарплата работников дошкольных организаций повышена на 30%. Одновременно развивается кадровый резерв руководителей образования.

Расширяются возможности для детей с особыми образовательными потребностями

В системе зарегистрировано 237 тыс. детей с особыми образовательными потребностями. Условия для инклюзивного обучения созданы в 80% дошкольных организаций, 95% школ и 90% организаций ТиПО. Поддержку обеспечивают 540 профильных организаций.

Подготовка кадров в колледжах перестраивается под запросы экономики

В 763 колледжах обучаются более 556 тыс. студентов, а государственный заказ вырос до 393,3 тыс. мест. За три года охват дуальным обучением увеличился со 108 тыс. до 138,2 тыс. студентов. Подготовку ведут 552 колледжа совместно с 11,7 тыс. предприятий. Охват достиг 35%, задача – увеличить его как минимум до 40%.

Развитие образования охватывает всю траекторию — от детского сада и школы до колледжа и выхода на рынок труда. Основные акценты — современная инфраструктура, сильный педагог, цифровые технологии, равные возможности для детей и подготовка кадров под реальные потребности экономики.