Более 360 специалистов повысили квалификацию по работе с детьми-сиротами

Более 360 специалистов организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 14 регионов прошли обучение по современным технологиям сопровождения детей. До конца года программой планируется охватить около 2 тыс. специалистов со всей страны.

Обучение проводится по программе «Современные технологии и подходы в работе с детьми в организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: опыт SOS Детских деревень Казахстана». Программа реализуется в рамках стратегического партнерства с Министерством просвещения Республики Казахстан.

В обучении участвуют педагоги, воспитатели, психологи, социальные педагоги, методисты и руководители организаций.

В основу программы вошли современные международные практики: травма-информированный подход, кейс-менеджмент, экосистемная модель поддержки семьи и методы, основанные на сильных сторонах ребенка.

Особое внимание уделяется профилактике насилия, эмоциональному благополучию детей, формированию доверительной коммуникации и эффективному взаимодействию с профессиональными приемными семьями.

Реализация программы позволит повысить профессиональные компетенции специалистов и улучшить качество сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.