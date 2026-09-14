Жұлдыз Сүлейменова встретилась с представителями УВКПЧ ООН

Министр просвещения Республики Казахстан Жұлдыз Сүлейменова провела встречу с представителями Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в преддверии рассмотрения объединенных пятого и шестого периодических докладов Казахстана о выполнении Конвенции ООН о правах ребенка.

В центре обсуждения были вопросы предстоящего диалога с Комитетом ООН по правам ребенка. Представители УВКПЧ ООН рассказали об особенностях процедуры рассмотрения национального доклада и поделились практическими рекомендациями по представлению информации и работе делегации в ходе заседания.

Отдельно стороны рассмотрели актуальные вопросы в сфере защиты прав детей, а также практические кейсы, которые могут быть затронуты членами Комитета. Обсуждены подходы к представлению позиции Казахстана и содержательным ответам на возможные вопросы.

Встреча позволила сверить подходы по ключевым вопросам предстоящего диалога и дополнительно проработать позиции государственной делегации перед заседанием Комитета ООН по правам ребенка в Женеве.