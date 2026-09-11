435 специалистов повысили квалификацию в сфере защиты прав детей

435 специалистов системы защиты детства прошли обучение по курсу «Управление случаем в сфере защиты детей». Курс организован в рамках рабочего плана сотрудничества НАО «Национальный научно-практический институт благополучия детей «Өркен», Министерства просвещения Республики Казахстан и Представительства ЮНИСЕФ в Республике Казахстан.

В обучении приняли участие сотрудники управлений по защите прав детей, центров психологической поддержки и центров поддержки семьи, социальные педагоги, педагоги-психологи, а также другие специалисты, осуществляющие сопровождение детей и семей.

В рамках курса участники освоили практические инструменты выявления и оценки ситуации ребенка, планирования и сопровождения случаев, реагирования на факты насилия в отношении детей, межведомственного взаимодействия и безопасного обмена информацией.

Особое внимание уделено соблюдению прав ребенка, этическим принципам кейс-менеджмента, травма-ориентированному подходу, ведению документации и супервизии.

Обучение направлено на повышение профессиональных компетенций и формирование единых подходов к сопровождению детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Полученные знания и практические инструменты позволят специалистам своевременно выявлять риски, выстраивать комплексную помощь ребенку и семье и обеспечивать последовательную защиту прав и законных интересов детей.