Министр просвещения Жұлдыз Сүлейменова встретилась с активными представителями ученического сообщества.

В ходе встречи обсуждены вопросы участия детей в общественной жизни, учета мнения школьников, развития ученического самоуправления и поддержки детских инициатив.

Участники представили инициативу по созданию «Казахстанского альянса школьников». По их словам, новая площадка позволит координировать работу школьных парламентов, поддерживать инициативы учащихся и продвигать их предложения от школьного до республиканского уровня.

Основная цель создания Альянса - объединение потенциала школьных парламентов, продвижение среди учащихся ценностей «Таза Қазақстан», «Адал азамат» и идеи «Читающая нация», а также вовлечение детей в общественно значимые инициативы.

По данным инициативной группы, сегодня идею создания Альянса поддерживают более 1500 активных школьников из разных регионов страны.

Право ребенка выражать свое мнение по вопросам, которые его касаются, и учет этого мнения являются важной частью обеспечения прав детей. Поэтому важно, чтобы школьные парламенты стали действенной площадкой для практической реализации предложений учащихся.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев определил создание благоприятных условий для защиты детей и их всестороннего развития в качестве одного из ключевых приоритетов государственной политики. Считаю, что важной частью этой работы являются учет мнения детей и поддержка их инициатив. Предлагаемый вами Альянс может стать эффективной площадкой, объединяющей работу школьных парламентов и способствующей продвижению общих идей учащихся. Думаю, в его рамках можно рассмотреть проекты по направлениям «Таза Қазақстан», «Адал азамат» и «Читающая нация», - сказала Жұлдыз Сүлейменова.

Министерство просвещения продолжит работу по развитию постоянного и открытого диалога со школьниками, учету их мнения при подготовке решений и поддержке общественных инициатив детей.