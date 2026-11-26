В столице состоялось торжественное открытие чемпионата «WorldSkills Kazakhstan 2026», который объединил более 840 конкурсантов и около тысячи экспертов из всех регионов страны.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание повышению престижа рабочих профессий и подготовке квалифицированных кадров. В преддверии 2027 года, объявленного Годом общенационального масштабного строительства, особое значение приобретает развитие профессиональных компетенций молодежи.

В церемонии открытия принял участие вице-министр просвещения Жайык Шарабасов, который отметил значимость чемпионата для развития технического и профессионального образования и пожелал участникам успехов.

Соревнования пройдут по 44 компетенциям, охватывающим шесть направлений: информационно-коммуникационные технологии, производственные и инженерные технологии, транспорт и логистика, социальные и персональные услуги, креативные индустрии и дизайн, строительные технологии.

Одной из особенностей чемпионата этого года станет применение инструментов искусственного интеллекта в отдельных конкурсных заданиях. Это позволит участникам продемонстрировать навыки использования современных цифровых технологий при решении профессиональных задач.

Соревнования пройдут с 26 по 28 ноября в Международном выставочном центре EXPO. Церемония награждения победителей состоится 30 ноября.

Организатором чемпионата выступает Министерство просвещения, национальным оператором является НАО «Talap».