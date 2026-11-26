В Министерстве просвещения обсудили проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева народу Казахстана.

Открывая совещание, министр просвещения Жулдыз Сулейменова остановилась на задачах, поставленных в Послании в сфере образования.

«Результаты работы по выполнению поручений Главы государства должны быть заметны в повседневной жизни школ. Педагоги должны тратить меньше времени на отчётность, их права должны быть защищены, а дети должны своевременно получать необходимую поддержку», – сказала Жулдыз Сулейменова.

На совещании рассмотрели ход выполнения всех поручений, возложенных на министерство. Докладчики рассказали о работе по защите прав детей, повышению качества среднего образования, развитию инклюзивного и специального образования. Также представили предстоящие меры по воспитательной работе в школах, дополнительному образованию детей и повышению квалификации педагогов.

Отдельно рассказали о ходе реализации инициативы «Народная стройка». Она предусматривает создание дополнительных ученических мест за счёт строительства новых и расширения действующих школ.