Во всех регионах страны проходит областной этап республиканского конкурса научных проектов по общеобразовательным предметам. Участники представили около 9 тысяч проектов по 19 секциям.

Школьники защищают проекты в формате открытой выставки. Они представляют результаты исследований на специальных стендах и отвечают на вопросы жюри. Участники, занявшие призовые места в первом туре, во втором туре пройдут тестирование по профильным предметам.

Конкурс направлен на повышение интереса школьников к науке и поддержку юных исследователей. В 2026-2027 учебном году на конкурс зарегистрировались 28 913 школьников с 24 317 проектами.

Авторы проектов естественно-математического направления, признанных лучшими в республиканском финале, примут участие в Международной выставке научных и инженерных проектов Regeneron ISEF 2027 в США.