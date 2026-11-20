В этом году на олимпиаду по двум направлениям зарегистрировались около 135 тысяч школьников. В школьном этапе участвовали более 90 тысяч учащихся, в районном — около 70 тысяч, в областном — более 16 тысяч.

В финале по общественно-гуманитарному направлению 433 ученика 10–11-х классов из всех регионов страны состязались по семи предметам. По итогам олимпиады вручили 197 медалей — 39 золотых, 62 серебряные и 96 бронзовых.

В командном зачёте Гран-при завоевала сборная Туркестанской области. Первое место заняла команда Мангистауской области.

Олимпиаду совместно организовали Министерство просвещения Республики Казахстан, Республиканский научно-практический центр «Дарын» и Банк Freedom. На церемонии награждения победителей и призёров поздравили вице-министр просвещения Жайык Шарабасов и управляющий директор Банка Freedom, директор его филиала в Астане Ардак Елеусизов.

Банк Freedom вручил сертификаты на денежные премии победителям, призёрам и педагогам, которые их подготовили. Эта олимпиада стала первым совместным проектом центра «Дарын» и Банка Freedom. Банк сообщил, что в партнёрстве с центром поддержит шесть республиканских олимпиад.

Обладатели дипломов I степени смогут без отбора принять участие в заключительном этапе республиканской предметной олимпиады в этом учебном году. Все финалисты смогут углубить знания по выбранным предметам в Республиканской заочной школе «Дарын».

Финал олимпиады среди учащихся сельских школ по естественно-математическому направлению пройдёт в Астане с 7 по 11 декабря.