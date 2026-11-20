В Алматы заместитель регионального директора ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки Абдул Азиз Фофана ознакомился с работой Национального научно-практического института благополучия детей «Өркен» Министерства просвещения и Центра психологической поддержки города Алматы.

На встрече обсудили, как специалисты выявляют психологические трудности у детей и подростков на ранней стадии, какую помощь оказывают детям, родителям и педагогам и как выстроена профилактика суицидального поведения.

Институт представил программу профилактики буллинга «DosbolLIKE», курс «Личная безопасность» для учащихся 5–11-х классов, «Уроки безопасности» и работу центров педагогической поддержки родителей.

За два года сотрудничества института «Өркен» и ЮНИСЕФ 1 223 педагога прошли обучение по программе «Безопасность 24/7», 436 специалистов из 20 регионов Казахстана — по сопровождению индивидуальных случаев, а 51 специалист института — по работе с детьми с учётом пережитого ими травматического опыта.

Институт «Өркен» и ЮНИСЕФ обсудили дальнейшее сотрудничество по подготовке специалистов, повышению качества программ и взаимодействию между ведомствами, чтобы дети могли своевременно получить помощь.