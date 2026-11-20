Сегодня в стране работают более 8 тыс. школ, при этом свыше 5 тыс. из них – в сельской местности. Всего за последние семь лет построили 1 342 школы, рассчитанные более чем на 1 млн ученических мест. Такие данные на пресс-конференции в СЦК озвучил вице-министр просвещения РК Жайык Шарабасов. По его словам, это позволило снизить нагрузку на действующие учебные заведения, а также поэтапно решать проблемы трехсменного обучения, аварийных школ и нехватки ученических мест.

«В результате принятых мер за 2019–2026 годы количество трехсменных школ сократилось в 5 раз, аварийных школ – в 2 раза, а общий дефицит ученических мест – в 4 раза», – сказал спикер.

В рамках национального проекта «Келешек мектептері», реализованного по поручению Главы государства, построено 217 школ нового формата на 460 тыс. ученических мест. Из них 84 школы расположены в сельской местности.

Еще одним системным решением стало создание по поручению Главы государства Фонда поддержки инфраструктуры образования, в который поступают средства, изъятые у коррупционеров.

«За счет средств Фонда профинансировано строительство 90 объектов образования почти на 100 тыс. ученических мест. На сегодня 83 объекта уже введены в эксплуатацию, еще семь планируется ввести до конца текущего года», – добавил вице-министр просвещения.