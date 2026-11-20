По словам вице-министра просвещения РК Жайыка Шарабасова, в настоящее время в республике строится 101 школа на 59,3 тыс. ученических мест. Из них 85 школ планируется завершить до конца текущего года, еще 16 – в 2027 году. При этом 56 строящихся школ расположены в сельской местности.

«По поручению Главы государства, озвученному в Послании этого года, в рамках программы «Халықтық құрылыс» предусмотрено строительство 21 объекта образования в регионах страны. Для расширения доступа детей к качественному образованию и необходимой комплексной поддержке в 20 регионах страны планируется строительство 20 инклюзивных школ-комплексов нового формата с кабинетами реабилитации и оздоровления», – сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.

Кроме того, обновляется и действующая образовательная инфраструктура. В 2019-2026 годах капитальным ремонтом охвачено 1 916 школ. По поручению Главы государства ведется модернизация школ. В 2023-2025 годах проведена масштабная модернизация 3 008 школ в малых городах, районных центрах и сельской местности. За 2021–2026 годы приобретено 8 384 предметных кабинета.