Сегодня в стране функционируют более 12 тыс. дошкольных организаций, в них воспитываются более 1 млн детей.

«За последние семь лет сеть дошкольных организаций увеличена на 1 483 единицы. Расширение инфраструктуры осуществляется за счет строительства новых детских садов, реконструкции и увеличения мощности действующих организаций, открытия новых дошкольных организаций и мини-центров. За последние три года создано 234 тыс. новых мест в дошкольных организациях», – сообщил вице-министр просвещения РК Жайык Шарабасов на пресс-конференции в СЦК.