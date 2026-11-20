Сегодня в Казахстане функционируют 763 колледжа. Для расширения сети организаций технического и профессионального образования предусмотрено строительство 11 новых колледжей на 16 тыс. мест. Об этом сообщил вице-министр просвещения РК Жайык Шарабасов на пресс-конференции в СЦК.

Кроме того, особое внимание уделяется и обеспечению студентов колледжей общежитиями.

«В настоящее время в стране действуют 602 общежития для студентов колледжей, рассчитанные на 45,6 тыс. мест. С 2019 года введено в эксплуатацию 91 общежитие. Благодаря этому дефицит мест в студенческих общежитиях сократился более чем в 6 раз», – сказал спикер.