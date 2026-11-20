Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание повышению престижа рабочих профессий и развитию технического и профессионального образования. В колледжах страны внедряются современные технологии и новые подходы к обучению, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

Студенты второго курса Алматинского многопрофильного колледжа Султан Жуматаев и Никита Шеенко с помощью инструментов искусственного интеллекта разработали интерактивную образовательную платформу AUTO.AI для подготовки будущих автомехаников.

Главная особенность проекта заключается в возможности изучать устройство автомобиля на практике в виртуальной среде. С помощью «Орбитального гаража» студенты могут разбирать двигатель и коробку передач, наблюдать за работой отдельных механизмов, тестировать автомобильные системы и учиться выявлять неисправности.

Платформа объединяет 3D-модели, интерактивные задания и тесты для проверки знаний. Учебная программа состоит из шести коротких уроков. Такой подход позволяет наглядно и доступно изучать сложные технические темы, а также развивать практические навыки в безопасной среде.

Работу над проектом курировала мастер производственного обучения колледжа Сауле Китуева. Сегодня платформа, работающая на казахском и русском языках, внедряется в учебный процесс колледжа. В дальнейшем студенты планируют дополнить её новыми уроками и учебными материалами.

Эта инициатива демонстрирует возможности эффективного применения искусственного интеллекта в подготовке специалистов рабочих профессий. Главное, что студенты не только осваивают современные технологии, но и используют их для создания конкретных решений, направленных на повышение качества профессионального образования.