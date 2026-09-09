Результаты обучающихся Казахстана в PISA-2025

ОЭСР опубликовала результаты международного исследования PISA-2025. В Казахстане исследование прошло в апреле-мае 2025 года с участием 22 680 обучающихся 15-летнего возраста из 643 организаций образования всех регионов страны. Всего новый цикл охватил 91 страну и территорию и более 760 тыс. 15-летних обучающихся.

Одной из особенностей PISA-2025 стало новое инновационное направление «Обучение в цифровом мире», оценивающее способность обучающихся самостоятельно осваивать новое и решать задачи в цифровой среде.

Результаты показали высокий уровень цифровой готовности казахстанских школ, существенно превышающий средние показатели ОЭСР. 80% учащихся на уроках обучаются оценке контента, созданного искусственным интеллектом, против 63% в среднем по ОЭСР. Еще 85% обучаются в школах, где действуют предметные рекомендации по использованию цифровых устройств, против 71% по ОЭСР.

Высокие показатели зафиксированы в вопросах безопасности детей. 77% казахстанских учащихся не сталкиваются с буллингом, тогда как средний показатель ОЭСР составляет 53%.

Индекс благоприятного для обучения дисциплинарного климата в Казахстане составил 0,80 против 0,14 по ОЭСР. При этом 71% учащихся считают, что школа дает им значимую подготовку к дальнейшей жизни, против 51% по ОЭСР.

Эти результаты отражают последовательную государственную политику, реализуемую в рамках курса Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на укрепление воспитательного компонента образования, формирование ценностных ориентиров и обеспечение безопасности детей, в том числе через Единую программу воспитательной работы «Адал азамат».

Высоко оценивается и поддержка со стороны педагогов: соответствующий индекс Казахстана составил 0,65 против 0,03 по ОЭСР. По взаимному обучению среди учащихся показатель Казахстана достиг 87% против 51%.

75% казахстанских обучающихся демонстрируют установку на мышление роста против 69% по ОЭСР. Индекс когнитивной адаптивности также выше среднего показателя ОЭСР: 0,21 против 0,01, что свидетельствует о готовности школьников осваивать новые подходы и решать новые задачи в условиях технологических изменений.

Индексы Казахстана по экологической осведомленности, позитивным экологическим установкам и возможностям для экологического обучения превышают показатели стран ОЭСР. Высокая экологическая вовлеченность школьников соответствует целям общенациональной инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан».

Основным направлением оценивания PISA-2025 стала естественнонаучная грамотность. По итогам исследования средний результат казахстанских обучающихся составил 420 баллов по естествознанию, 414 по математике и 385 по чтению. Результаты по естественнонаучной и читательской грамотности сохранились на уровне PISA-2022. При этом показатель по естествознанию остается выше уровня 2018 года, а результаты по чтению сохраняют долгосрочную стабильность.

Вместе с тем исследование обозначило направления для дальнейшей работы: сокращение различий между регионами и школами, укрепление базовых знаний и навыков обучающихся, повышение качества преподавания.

По итогам детального анализа PISA-2025 Центр «Талдау» имени Ахмет Байтұрсынұлы совместно с Национальной академией образования им. Ы. Алтынсарина выработают рекомендации по дальнейшему улучшению показателей системы образования в разрезе регионов.