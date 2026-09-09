Министр просвещения Республики Казахстан Жұлдыз Сүлейменова и члены государственной делегации приняли участие в учебно-имитационной сессии в рамках подготовки к предстоящему конструктивному диалогу с Комитетом ООН по правам ребенка.

Заседание Комитета состоится в Женеве в рамках рассмотрения объединенных пятого и шестого периодических докладов Республики Казахстан о выполнении положений Конвенции о правах ребенка. Государственную делегацию Казахстана возглавит министр просвещения Жұлдыз Сүлейменова.

В состав делегации вошли представители Министерства просвещения, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Министерства культуры и информации, Министерства здравоохранения, Министерства юстиции, Министерства труда и социальной защиты населения, Генеральной прокуратуры, Судебной администрации, а также Комитета по защите прав детей.

Подготовительная сессия организована совместно с ЮНИСЕФ и Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. Ее формат был максимально приближен к предстоящему заседанию Комитета: участники отработали вступительное выступление государственной делегации, ответы на возможные вопросы членов Комитета и взаимодействие между государственными органами.

В ходе подготовки также рассмотрены основные положения Конвенции о правах ребенка, порядок проведения конструктивного диалога и представленные Казахстаном материалы.

Предстоящий диалог станет площадкой для обсуждения реализации Казахстаном международных обязательств в сфере защиты прав и законных интересов детей, а также дальнейших мер по совершенствованию государственной политики в этой сфере.