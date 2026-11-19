С 16 по 20 ноября в Астане проходит заключительный этап республиканской олимпиады для учащихся сельских школ по общественно-гуманитарному направлению. Ученики 10–11-х классов со всех регионов страны соревнуются в два тура по семи предметам.

Олимпиада направлена на поддержку одарённых сельских школьников. Она даёт ребятам возможность проявить себя на республиканском уровне, обменяться опытом со сверстниками и углубить знания по любимым предметам.

В этом году на олимпиаду по двум направлениям зарегистрировались 135 тысяч учеников сельских школ. В школьном этапе приняли участие более 90 тысяч ребят, в районном — около 70 тысяч, в областном — свыше 16 тысяч.

Победителей и призёров наградят дипломами I, II и III степени Министерства просвещения Республики Казахстан, а также золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Обладатели дипломов I степени получат право участвовать в заключительном этапе республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам в 2026–2027 учебном году.

Все финалисты получат возможность учиться в Республиканской заочной школе «Дарын» и готовиться к следующим интеллектуальным соревнованиям.