В Алматы завершился III Саммит талантов «Казахстан – Сириус», объединивший школьников, педагогов, ученых и представителей образовательных организаций Казахстана и России.

В мероприятиях приняли участие министр просвещения Республики Казахстан Жулдыз Сулейменова, аким города Алматы Дархан Сатыбалды, руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, вице-президент Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте РК, академик Аскар Джумадильдаев, вице-председатель Группы «KAZ Minerals» Эльдар Мамедов, ректоры педагогических вузов, представители научного сообщества и индустриальных партнеров.

Проект «Казахстан – Сириус» реализуется по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева и Президента Российской Федерации Владимира Путина. Он направлен на создание современной инфраструктуры для поддержки талантливых детей и молодежи, а также развития научно-технического образования.

В школе «Казахстан – Сириус» будут предусмотрены интегрированные программы по математике, физике, химии и биологии, а также междисциплинарные направления по искусственному интеллекту, космическим технологиям, инженерии и наукам о жизни. Образовательные программы будут соответствовать государственным общеобязательным стандартам образования Казахстана и учитывать передовые международные практики «Сириуса». Обучение будет вестись на казахском и русском языках.

Участниками саммита стали одаренные школьники и педагоги естественно-научного и математического направлений. В программу вошли презентация проекта школы и центра, лекции и мастер-классы специалистов «Сириуса», выставка проектов конкурса «Большие вызовы», а также курсы для учителей.

В рамках саммита казахстанские школьники представили разработки в области искусственного интеллекта, робототехники, космических технологий и других перспективных направлений науки, созданные совместно с наставниками и экспертами.

В ходе круглого стола представители Министерства просвещения, «Сириуса», ведущие ученые, руководители высших учебных заведений и представители научного сообщества обсудили развитие совместных образовательных программ, поддержку талантливых детей и подготовку педагогических кадров. В обсуждении также приняли участие магистранты Казахского национального педагогического университета имени Абая, где по совместной программе проходят подготовку 23 будущих специалиста в сфере научно-технического образования.

Культурную программу саммита дополнил концерт классической музыки «Музыка дружбы» в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением всемирно известного дирижера Юрия Башмета.

III Саммит талантов завершился торжественной церемонией закрытия. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом, представления достижений школьников и обсуждения практических шагов по развитию научно-технического образования и поддержке талантливых детей Казахстана.