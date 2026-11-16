Подготовка педагогов нового поколения, развитие научно-технического образования и внедрение современных образовательных технологий стали ключевыми темами встречи министра просвещения Жулдыз Сулейменова в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая.

В обсуждении приняли участие представители Министерства науки и высшего образования РК, заместитель руководителя Образовательного фонда «Талант и успех» Антон Гусев, представители Научно-технологического университета «Сириус», ректор КазНПУ имени Абая Болат Тілеп, преподаватели и магистранты.

Особое внимание уделено подготовке специалистов, способных развивать у школьников интерес к естественным наукам, инженерному мышлению, современным технологиям и исследовательской деятельности.

Одним из практических направлений сотрудничества КазНПУ имени Абая и Научно-технологического университета «Сириус» стала совместная двудипломная магистерская программа «Лидерство в научно-техническом образовании». В текущем учебном году по данной программе обучаются 23 магистранта.

В формате открытого диалога с магистрантами и преподавателями обсуждены вопросы организации обучения, развития исследовательских компетенций, возможности научных стажировок, академического обмена и реализации совместных научно-образовательных проектов.

Такое сотрудничество открывает дополнительные возможности для развития профессиональных компетенций педагогов, интеграции науки и образования и внедрения современных подходов в подготовку будущих специалистов.