В Астане наградили победителей и призеров XIX Президентской олимпиады

В Астане завершилась XIX Президентская олимпиада по предметам естественно-математического направления. В заключительном этапе интеллектуального соревнования приняли участие 188 школьников со всех регионов Казахстана.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание поддержке талантливой молодежи, развитию ее интереса к знаниям и науке, а также раскрытию интеллектуального потенциала. Президентская олимпиада способствует развитию способностей школьников и стимулирует их интерес к научно-исследовательской деятельности.

По итогам олимпиады 47 школьников стали победителями и призерами. Из них 9 учащихся награждены золотыми, 14 серебряными и 24 бронзовыми медалями.

В торжественной церемонии награждения принял участие вице-министр просвещения Сергей Компаниец, который поздравил победителей и призеров. Он отметил важность интеллектуальных соревнований в поддержке одаренных школьников и развитии их научного потенциала.

Особенность Президентской олимпиады заключается в том, что участники одновременно демонстрируют знания по четырем предметам - математике, физике, химии и биологии. В этом году в первом этапе олимпиады приняли участие 3 690 школьников, из которых по итогам отбора 188 лучших вышли в финал.

Победители и призеры олимпиады в установленном порядке получают преимущественное право при участии в конкурсе на присуждение образовательных грантов в высшие учебные заведения Казахстана.

Президентская олимпиада проводится с 2008 года. За это время в заключительном этапе приняли участие 2 934 школьника, которые завоевали в общей сложности 726 медалей.