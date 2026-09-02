Жұлдыз Сүлейменова посетила торжественную линейку в IT-школе села Караоткель

Исполняющая обязанности министра просвещения Республики Казахстан Жұлдыз Сүлейменова посетила IT-школу села Караоткель Акмолинской области и приняла участие в торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года.

Школа на 1200 ученических мест построена в рамках национального проекта «Келешек мектептері», реализованного по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Здесь оборудованы 60 учебных кабинетов, STEM-лаборатория, специализированные кабинеты физики, химии и биологии, IT-класс, кабинеты робототехники и хореографии, а также два спортивных зала.

Жұлдыз Сүлейменова поздравила учащихся, педагогов и родителей с началом нового учебного года и обратилась с особыми пожеланиями к первоклассникам, впервые переступившим порог школы.

В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране продолжается системная работа по развитию школьной инфраструктуры и созданию безопасных и современных условий для получения детьми качественного образования.

В 2026-2027 учебном году в более чем 8 тысячах школ страны будут обучаться 4,1 млн детей. Свыше 380 тысяч из них впервые пошли в первый класс.