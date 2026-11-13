Алматыда «Қазақстан – Сириус» III таланттар саммиті ашылды

В саммите принимают участие школьники, педагоги, студенты и молодые исследователи.

В первый день школьники представили научно-технологические проекты, разработанные во время летней программы «Большие вызовы» образовательного центра «Сириус». На выставке ребята рассказали, над какими задачами работали и какие решения предложили.

Около 230 школьников в составе 15 команд работают над новыми задачами от научных организаций и компаний. Среди направлений — искусственный интеллект, робототехника, космические технологии, биотехнологии и экология. Свои разработки ребята представят на фестивале проектов.

В программе саммита – мастер-классы, лекции и практические занятия с экспертами. Около 150 казахстанских педагогов примут участие в программах повышения квалификации и стажировках. Учителя обменяются опытом подготовки школьников к олимпиадам и познакомятся с методиками сопровождения командных проектов.

На научных школах университета «Сириус» студенты, магистранты и аспиранты обменяются исследовательским опытом, обсудят подходы к решению научных задач и поработают над ними в группах.