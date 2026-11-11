В Астане состоялся республиканский командный шахматный турнир среди учащихся школ сети «Келешек мектептері». В двухдневном интеллектуальном состязании приняли участие 24 команды, прошедшие отбор со всех регионов страны.

Турнир прошел при поддержке Министерства просвещения и был организован совместно Национальной академией образования имени Ы. Алтынсарина и Казахстанской федерацией шахмат.

По итогам соревнований победители определены в двух категориях. Первые места заняли команды школы №117 города Астаны и школы №51 города Семея Абайской области.

Вторые места завоевали команды школы №111 города Астаны и школы №12 города Караганды.

Третьи места заняли команды школы №215 города Алматы и Саздинской средней школы Актюбинской области.

Кроме того, специальными наградами отмечены школьники, показавшие лучшие результаты в индивидуальном зачете на четырех досках. Первые места заняли Хабыл Айбарыс, Бақытжан Санжар, Мұрат Арыстан Рашидұлы и Абилашим Айша Асқарқызы.

Турнир проходил по правилам Международной шахматной федерации (FIDE) по швейцарской системе в 7 туров. Участники продемонстрировали навыки стратегического мышления, быстрого принятия решений и командной работы.

Подобные интеллектуальные соревнования в рамках проекта «Келешек мектептері» способствуют развитию логического мышления школьников, повышению их интеллектуального потенциала и обмену опытом между образовательными организациями.